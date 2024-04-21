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В місті Часів Яр відсутні засоби ППО — BILD

21 квітня 2024, 17:00

В місті Часів Яр відсутні засоби ППО — BILD

Військовий аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке заявив, що в Україні не залишилося засобів протиповітряної оборони під містом Часів Яр Донецької області. Про це повідомляє Bild.

Аналітик розповів, що на одному відео, яке він вивчив, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське (Червоне), він рухався на низькій висоті з боку Бахмута.

За даними Ріпке, штурмовик наблизився до позицій ЗСУ менш як на 3 км і випустив теплові пастки. Однак спроб збити його так і не було, і він пішов назад у бік Бахмута.

«Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК», — зазначає аналітик.



Ріпке додав, що, ймовірно, Україна не залишила зенітних ракет, щоб оборонятися.



Раніше ми писали, що російські війська кілька місяців намагаються захопити Часів Яр, проте Сили оборони контролюють ситуацію, крім того, в самому місті росіян немає.

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