Жителька Маріуполя, яка втратила будинок, ночує просто неба

Втративши квартиру, мешканка окупованого Маріуполя ночує просто неба. Фото: Маріупольська міськрада

Маріупольці, які втратили через війну житло, досі змушені самостійно шукати собі місце проживання. Люди, які не мають коштів орендувати квартири, живуть просто неба. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що у місцевих пабликах з'явилася інформація про жінку, яка оселилася у покинутому дитячому садку на бульварі Шевченка. Поруч знаходиться могила її батьків, які загинули під час блокади міста. Їх так і не перепоховали.

«Вона підробляє вдень на ринку, а ночує в садку, облаштувала собі територію та живе», — повідомляють маріупольці у соцмережах.

Водночас, окупанти продовжують будувати іпотечні будинки на місці зруйнованих багатоповерхівок маріупольців. Обіцяне компенсаційне житло люди не отримують, тож змушені виживати хто як може, йдеться у повідомленні міської ради.

Нагадаємо, німецький виробник будматеріалів Knauf, якого раніше звинуватили у причетності до будівництва нового житла в окупованому Маріуполі, повідомив про плани передати російський бізнес місцевим менеджерам .