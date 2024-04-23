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У РФ затримали заступника Шойгу: його підозрюють у хабарі

23 квітня 2024, 22:13

У РФ затримали заступника Шойгу: його підозрюють у хабарі

Тимур Іванов. Фото: відкриті джерела Тимур Іванов. Фото: відкриті джерела

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

У повідомленні комітету не наводять подробиць справи.

Російська агенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.

Спікер лідера Кремля Дмитро Пєсков повідомляє, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу наперед попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт відновлення окупованого Маріуполя. Також він курирував будівництво водоводу з річки Дон на окупований Донбас.

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