У Смоленській області горить нафтопереробний завод

Наслідок атаки БПЛА у Смоленській області. Фото: соцмережі

Сьогодні вночі, 24 квітня, у російській Смоленській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів спалахнули об'єкти нафтопереробної промисловості. Про це передає губернатор регіону Василь Анохін та російський Telegram-канал Astra.



«Наш регіон знову перебуває під атакою українських БПЛА. Сили ППО ЗС Росії ведуть боротьбу з повітряними цілями. Ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння», — зазначив Анохін.



Місцеві жителі повідомляють, що горить НПЗ у районі сіл Раздорово та Пригірське. Повідомляється про щонайменше 4-5 вибухів.



За уточненою інформацією, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.



Рятувальники ліквідують наслідки.



Раніше ми писали, що помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер назвали атаки на російські НПЗ «ударами по цивільним цілям». Відео з відповіддю Волландер опублікував український кореспондент «Голосу Америки» у Пентагоні Остап Яриш.