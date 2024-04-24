В Одесі рецидивіст наводив ракети РФ на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість

Рецидивіст направляв ракети на будинки СБУ та прокуратури в Одесі. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала рецидивіста, який готував нову серію ударів по Одесі за завданням ФСБ, повідомляє пресцентр СБУ.







Серед координат, які він передавав росіянам, було кілька будівель СБУ та прокуратури. Таким чином, одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, отриману у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордонів України.



«Суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю. ФСБ згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі. Одним із перших завдань, яке перед агентом поставила ФСБ, був пошук та передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО», — йдеться у повідомленні.

Рецидивіст направляв ракети на будинки СБУ та прокуратури, а також шукав системи ППО в Одесі. Фото: СБУ

Колаборант фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Отриманий «звіт» направляв у ФСБ через популярний месенджер. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, українські правоохоронці затримали громадянина Польщі за підозрою у замаху на президента України.