Росія дозволила пільгову іпотеку на «вторинку» в окупації учасникам війни та чиновникам

Жителям тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та російської Бєлгородської областей буде доступна іпотека під 2% на вторинному ринку. Про це повідомляє проросійське видання ДАН.



У Міністерстві фінансів РФ зазначили, що іпотеку матимуть змогу оформити російські військові, які брали участь у війні проти України, а також чиновники.



«Учасники та ветерани бойових дій, які брали участь (сприяли виконанню завдань) у спеціальній військовій операції (повномасштбна війна в Україні – ред.), а також особи, які здійснюють свою діяльність в певних федеральних органах влади, соціальній сфері, у сферах охорони здоров'я, культури та спорту, на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької та Херсонської областей можуть відтепер придбати квартиру на вторинному ринку за ставкою 2%», — зазначили у відомстві.



Рішення про пільгову іпотечну програму погоджене урядом РФ 22 квітня. Оформити іпотеку за цих умов можна до 30 квітня 2025 року.



Раніше ми писали, що «Новини Донбасу» нещодавно опублікували статтю «У Маріуполі виділили нові земельні ділянки під будівництво: для кого зводиться нове житло».