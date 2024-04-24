Сполучені Штати таємно, ще до схвалення Конгресом допомоги, у березні відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS, а вже у квітні ЗСУ їх використали проти російських цілей. Про це пише агенція Reuters із посиланням на анонімного американського посадовця.



Як стверджується, ATACMS входили до пакету військової допомоги Україні на 300 мільйонів доларів, який президент США одобрив у березні 2024 року.



При цьому скільки конкретно поставили ракет не вказується.



Reuters пише, що Україна вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, вразивши російський аеродром у Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту в Україні.



Зазначається, що спочатку Пентагон виступав проти передачі Україні ATACMS, побоюючись, що зменшення ракет в американському арсеналі завдасть шкоди боєздатності збройних сил США, а також, що Україна використовуватиме їх для атак по цілям у глибині Росії.



Однак, за словами чиновника, США передумали після того, як Росія використала проти України у грудні та січні балістичні ракети, поставлені Північною Кореєю. Окрім цього, американська сторона також враховувала те, що ціллю російських атак є критично важлива інфраструктура України.



«Ми попереджали Росію про ці речі. Вони відновили свої напади», — додав американський урядовець.



Про те, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів міститиме ракети ATACMS і необхідні системи ППО раніше заявив президент Володимир Зеленський.