Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська лавра

«Новини Донбасу» знайшли проповідь настоятеля Святогірської лаври УПЦ Московського патріархату митрополита Арсенія (Ігоря Яковенка), через яку йому було пред'явлено підозру у кримінальному злочині — розкритті розташування Сил оборони України.



За версією слідства, у вересні 2023 року Арсеній під час своєї проповіді розповів віруючим про місцезнаходження блокпостів Сил оборони на території Святогірської громади. Відео було викладено у мережу на онлайн-ресурсах Святогірської лаври.



«Новини Донбасу» знайшли запис цієї проповіді, вона відбулася 23 вересня — напередодні дня пам’яті отців Святогірських. У своїй промові Арсеній обурювався, що прочан, які їхали до лаври, не пустили через блокпости. Митрополит згадав розташування цих блокпостів.

Розповів про блокпости на проповіді. «Новини Донбасу» знайшли, за що заарештували настоятеля Святогірської лаври https://t.co/zYYLvcltDr pic.twitter.com/IC7DyXJFiA — Новини Донбасу (@novostidnua) April 25, 2024

«На Різдво Пресвятої Богородиці приїжджали співробітники СБУ для співбесіди: "Що у вас буде на свято?" Я розповів, що буде і як у нас відбуватиметься богослужіння. І добре, і мирно начебто розійшлися. Але сьогодні три пости (назва населеного пункту — Ред.) стоять. Один на горі біля (назва місцевості – Ред.), тут пост унизу, і біля, вже на кінці (назва населеного пункту — Ред.) при в'їзді до монастиря. Стоять, перевіряють паспорти, записують, фотографують людей, записують номери паспортів, записують дані, електронні пошти, номер мобільного телефону у кожного записують. Але це є порушення юридичних прав», — заявив Арсеній під час проповіді.



Він зазначив, що правоохоронці не пропускали прочан, побоюючись скупчення людей. Святогірськ знаходиться приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту.



Настоятеля Святогірської лаври Арсенія затримала СБУ 24 квітня. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).



Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без можливості внесення застави.



Митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі у разі доведення його вини у суді.



У СБУ наголошують, що Арсеній ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи про війну в Україні. За приклад спецслужба наводить інтерв'ю вікарія, в якому він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».