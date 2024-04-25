Міністр аграрної політики Сольський подав заяву про відставку

Миколай Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, Верховна Рада розгляне її на одному із найближчих пленарних засідань. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.



«До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Заява буде розглянута на одному із найближчих пленарних засідань», — написав він на сторінці Facebook.



Раніше НАБУ та САП заявили про підозру міністру агрополітики у незаконному заволодінні землею на 291 млн грн у 2017 році. Сольський, коментуючи це, заявив, що допомагав військовим АТО здобути землю, коли працював адвокатом.



«Події, за якими, за інформацією НАБУ, мені повідомлено про підозру та за якими поширюються інформація у ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто під час, коли я був адвокатом і не був ні Міністром аграрної політики та продовольства України, ні Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики», — заявив раніше Сольський.