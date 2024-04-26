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У New York Times написали, чим буде небезпечне захоплення Часів Яру росіянами

26 квітня 2024, 09:58

У New York Times написали, чим буде небезпечне захоплення Часів Яру росіянами

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських військових у районі міста Часів Яр Донецької області. Американська газета The New York Times написала, як можуть розвиватися події далі, якщо супротивник здійснить свій план.

Автори статті нагадали, що за 26 місяців бойових дій росіяни зруйнували десятки міст та вбили тисячі мирних жителів. Також багато громадян були змушені залишити свої будинки. Тепер же метою противника може стати місто-фортеця на вершину пагорба на Донеччині — Часів Яр.

Незважаючи на те, що населений пункт є невеликим, він знаходиться на висотах, що панують. Відповідно, це вікно можливостей для противника, адже таким способом він зможе атакувати ті міста, які знаходяться під контролем Києва.

Зокрема йдеться про Костянтинівку, яка розташована за 16 кілометрів від міста.

«Часів Яр — це ключ, який відкриє ворота для вичерпних і тривалих битв», — заявив військовий аналітик і колишній полковник української армії Сергій Грабський.

Україна в цей час очікує, коли Сполучені Штати нададуть військовим зброю, яка б дозволила стабілізувати ситуацію на фронті. На те, щоб військова допомога прибула на фронт, може знадобитися кілька тижнів, проте противник може скористатися вікном можливостей і активізуватися.

ЗС РФ розуміють, що незабаром Київ отримає додаткові поставки допомоги і зможе протистояти тиску, тому військо окупантів може стати ще більшим на фронті.

«Якщо Часів Яр паде, деякі з цих населених пунктів виявляться в межах досяжності російської артилерії. Росія неодноразово демонструвала, що вона може зробити, коли населений пункт потрапляє до зони досяжності її зброї – знищити місцеву промисловість, зруйнувати критичну інфраструктуру і зробити мирні міста колись непридатними для життя», — йдеться у статті.

А ось Костянтинівка, яку вже згадували раніше, має залізницю. Вона стала хребтом постачання та підтримки військових. Відповідно ситуація може мати свої наслідки.

Нагадаємо, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що військам Росії не вдалося втриматися на вогнетривкому заводі у Красногорівці Донецької області.

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