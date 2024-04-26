На Харківщині прикордонники зупинили штурм окупантів

Українські військовослужбовці зупинили штурм російських військ у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Точними пострілами зі 100-мм гармати прикордонники бригади «Сталевий кордон» зупинили штурм окупантів на Харківщині. Окупант з легкої подачі прикордонників-артилеристів побив світовий рекорд зі стрибків у висоту», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) вкотре намагалася зайти до Сумської області. У свою чергу, українські прикордонники вступили у бій із ДРГ. Зазначається, що для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, які задіяли артилерійський та мінометний розрахунок.