Армія РФ продовжує штурм Красногорівки, атакуючи за допомогою артилерії

Російська армія продовжує генеральний штурм Красногорівки на Донеччині. Повідомляється, що росіяни атакують місто за допомогою артилерії. Про це повідомили у пресслужбі 46-а ОАеМБр ЗСУ.



Основні ссили російської авіації перенесені з ударів по заводу на північну частину міста. Загарбники окупували південну частину міста (Первомайка), крім того, ведуть атаки на північ у бік заводу.



«Ворог штурмує невеликими групами під прикриттям бронетехніки. За винятком будівель та підвалів вогнетривкого заводу у місті немає місць для тривалого утримання позицій, у зв'язку з цим усіма силами росіяни намагаються закріпитися у будівлях заводу, — йдеться у повідомленні.



За уточненою інформацією, ЗС РФ щодо Красногорівського вогнетривкого заводу використовують головні сили, докладаючи зусиль для обходу його з флангу через східну частину міста. Якщо захопити завод не вдасться, російські військові намагатимуться зачистити приватний сектор навколо нього з метою охоплення, оточення та видавлювання Сил оборони.



Важливо відзначити, що завод знаходиться під контролем ЗСУ.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися у Соловйовому, південніше Новобахмутівки, в Новокалиновому та Красногорівці.