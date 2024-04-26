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Замість «обмежено придатний» з'являться інші статуси — які

26 квітня 2024, 17:55

Замість «обмежено придатний» з'являться інші статуси — які

В Україні замість статусу «обмежено придатний» запроваджено нові категорії згідно із законом №3621, який набуде чинності у травні.

 Більше статусу «обмежено придатний» не буде. Але необхідно пройти повторний медогляд особам, які мали до цього відповідний статус.

 В інтерв'ю  директор департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова розповіла про деталі процесу реалізації закону. Зокрема, з'являється чіткий термін — «придатний/непридатний».

 Придатні будуть поділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

  • придатні (повністю);
  • придатні до виконання специфічних завдань;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВНЗ);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби у ДШВ, морській піхоті, СЗГ, підрозділах спецпризначення тощо.

Також уряд має визначити оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби. Так, буде оновлено Додаток із хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначає ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію (№ 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). Голосами «за» документ підтримали 283 народні депутати. 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо мобілізації

Раніше «Новини Донбасу» докладно розповідали про те, що передбачає новий закон, як відбуватиметься мобілізація цивільних, які категорії не підлягатимуть призову на військову службу, на кого поширюватиметься бронювання і що чекає на ухилянтів.

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