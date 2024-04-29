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Тelegram заблокував українські чат-боти для збору інформації про війська РФ

Оновлено
29 квітня 2024, 08:01

Тelegram заблокував українські чат-боти для збору інформації про війська РФ

Месенджер Telegram заблокував український «Головний бот розвідки». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли російській агресії проти України — зокрема, заблоковано головний бот розвідки, всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало.

«Незважаючи на блокування нашого бота — ваші персональні дані в безпеці», — йдеться в заяві ГУР.

В українській розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональні дані.

«Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах», — зазначили в ГУР.

«Головний бот розвідки» — це офіційний канал зв'язку мешканців тимчасово окупованих територій України — усіх, хто хоче боротися з окупаційним режимом та небайдужих громадян — з Головним управлінням розвідки МО України.

ГУР пропонувало передавати через бот інформацію, яка може бути корисною Силам оборони України для перемоги над військами Росії — наприклад, скупчення техніки чи переміщення армії окупантів.

Також відомо про блокування бота «єВорог» від Мінцифри, офіційного бота СБУ, бота-координатора з півдня України, бота ППО для відстеження «Шахедів».

Раніше засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що месенджер продовжить банити облікові записи та ботів, «які збирають координати для ударів по цілям або публікують особисту інформацію із закликами до насильства». «Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства», — підкреслив він.

Заява Дурова пролунала на фоні критики Telegram з боку українських офіційних осіб через розповсюдження через месенджер російської пропаганди.

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