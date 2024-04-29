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Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро у вигляді податків — FT

29 квітня 2024, 09:58

Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро у вигляді податків — FT

Найбільші європейські банки заплатили Кремлю за минулий рік у вигляді податків понад 800 млн. євро. Це вчетверо більше, ніж до початку війни. Фото: Wikipedia Найбільші європейські банки заплатили Кремлю за минулий рік у вигляді податків понад 800 млн. євро. Це вчетверо більше, ніж до початку війни. Фото: Wikipedia

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у країні заплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року. Це вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, незважаючи на обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило британське видання Financial Times.

Ці банки — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, що сплачуються європейськими банками і становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції, пише видання.

За даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території Росії, хоча сотні компаній все ще працюють та оплачують податками війну. До них входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever та Reckitt, а також найбільші європейські банки.

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