Скандал з шелтером на Закарпатті вирішено: відомо, де мешкають мешканці Покровського району

Конфлікт між Нересницькою громадою, що на Закарпатті, та благодійним фондом «Схід SOS» вичерпано. Наразі мешканці Покровського району проживають на Закарпатті, а для літніх людей знайшли прихисток в різних регіонах України. Про це розповів «Новинам Донбасу» координатор напрямку відбудови БФ «Схід SOS» Євген Голованевський.



«Він (конфлікт – ред.) вирішений, там дійсно заселилися люди з Покровського району. Також нам надали місця, щоб заселити літніх людей», — наголосив Голованевський.



За його словами, літніх людей розмістили в різних куточках України.



Крім того, Голованевський зазначив, що завдяки розголосу українських ЗМІ та роботі Мінінтеграції ця історія має позитивний фінал.



Нагадаємо, в березні цього року відбувся скандал, жителям Донеччини мали знайти прихисток на Закарпатті в шелтері, який відремонтував благодійний фонд «Схід SOS». Однак після відновлення будівлі місцева влада заблокувала евакуацію.



Тоді «Новини Донбасу» звернулися до координатору благодійного фонду, який зазначив, що це питання довгий час не вирішувалося, проте невдовзі було подане компромісне рішення. Зокрема, використати це приміщення для релокації установи для дітей з Донеччини, які мають певні вади. Однак за умови, що проживання дітей буде забезпечуватися не Закарпатською громадою, а Покровською громадою Донецької області. Це рішення було погоджене.



0800 332 614 – гаряча лінія благодійного фонду «Схід SOS».