У Донецьку ФСБ РФ затримала голову нижегородської гордуми Олега Лавричева, який доставляв вантажі для військових РФ — ЗМІ

Олег Ларічов. Фото: відкриті джерела

ФСБ затримала голову нижегородської Думи на Донбасі Олега Лавричева. Про це пише низка ЗМІ.

Олега Лавричева звинувачують у привласненні чи розтраті, вчинених організованою групою особливо великому розмірі.

Лавричев очолює Z-рух «Нижегородське ополчення - 2022», який займається збиранням та доставкою вантажів для російських військових.

Позавчора Лавричев повідомляв у своїх соцмережах, що перебуває у Донецьку та чекає на гуманітарний конвой. У Донецьку Лавричев також зустрівся з колишнім нижегородським чиновником, а нині «віце-прем'єром ДНР» Андрієм Чортковим. Останній повідомив журналістів, що Лавричева доставили до Нижнього Новгорода. Він додав, що у Лавричева були якісь проблеми із заводом в Арзамасі.