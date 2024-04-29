Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і більше 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»

Наслідки ракетної атаки в Одесі Фото: Сили оборони Півдня

Війська Росії сьогодні ввечері атакували Одесу, внаслідок чого на березі Чорного моря горить резиденцією колишнього народного депутата від Партії регіонів та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова.



В небі над містом була сбита російська ракета. Попередньо, це балістична ракета «Іскандер-М». Внаслідок падіння уламків є загиблі та поранені.



За попередньою інформацією від Одеської військової адміністрації, постраждали 8 людей. Нині на місці працюють усі відповідні служби.



Пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Оновлено (19:26). Двоє людей загинуло. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу,- очільнік ОВА Олег Кіпер.



Оновлено (20:10). Кількість постраждалих збільшилась до 17. Отримав поранення і екс-регіонал та ректор Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Він був доставлений до лікарні з осколковим пораненням стегна та венозною кровотечею, пише «Думська».

Оновлено (20:50). Число загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилося до чотирьох людей, повідомив голова ОВА. Також відомо про 28 постраждалих.



Оновлено (22:30). Олег Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації.