Росія атакувала Одесу: горить «палац Ківалова», він поранений

Росіяни сьогодні ввечері атакували Одесу, внаслідок чого горить будинок на березі Чорного моря. В одних джерелах будівлю називають Палацом студентів Одеської юридичної академії, в іншій — особистою резиденцією колишнього депутата ВР від Партії регіонів та ректора Юрадемії Сергія Ківалова. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією від Одеської військової адміністрації, постраждали 8 людей. Нині на місці працюють усі відповідні служби.

Пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Оновлено 19:26 Двоє людей загинуло. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу,- очільнік ОВА Олег Кіпер.

Оновлено 20:10. Кількість постраждалих збільшилась до 17. Отримав поранення і екс-регіонал та ректор Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Місцеві ЗМІ пишуть, що Ківалов був доставлений до лікарні з осколковим пораненням стегна та венозною кровотечею.