Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: її використовують для знищення живої сили

Фото: ДСНС

Російські окупанти сьогодні, 29 квітня, використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона варта ліквідації живої сили. На цьому наголосив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що експерти все ще встановлюють тип озброєння, яким росіяни завдавали удару.

«Але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям», — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо , сьогодні, 29 квітня, ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки розпочалася пожежа у палаці студентів місцевої юридичної академії.

Згідно з останніми даними, відомо, що в Одесі загинули 4 мирні жителі — троє жінок і один чоловік. Також є інформація про 32 поранених. Внаслідок атаки поранення отримав колишній нардеп Сергій Ківалов.