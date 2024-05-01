У травні деякі категорії пенсіонерів за віком отримають збільшення

Українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати менше ніж 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Зазначається, що перерахунок відбудеться автоматично, і звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) не потрібно.

Нижче наведено розміри додаткових виплат залежно від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Пенсіонери отримуватимуть ці додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. При цьому середня пенсія зросла із 5385 до 5743 грн.

Усього пенсію отримують 10,1 мільйона осіб. З них найбільше (2,6 млн.) отримують пенсію менше 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб одержують виплати від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн. українців.

Таким чином, більшість українців на пенсії отримують виплати до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн) отримують 1,2 млн. пенсіонерів.