ГУР: Втрата міста Часів Яр — це лише питання часу

Висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для українських сил предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях до великих міст Донецької області. Водночас захоплення Часового Яру російськими військами — це лише питання часу. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький в інтерв'ю The Economist.



Скібіцький зазначив, що ймовірно, окупація Часового Яру, це лише питання часу.



«Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів», — зазначив він.



За його словами, РФ має план захопити всі східні райони Донбасу, цю мету армія Росії поставила ще в 2022 році.



Щодо України, то Скібіцький додав, що ми не маємо зброї: «Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими».



Раніше ми писали, що війська РФ продовжують штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти, точиться велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу «Сіверський Донець – Донбас», не відповідає дійсності. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин.



Перед ЗС РФ поставили завдання захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги. І в атаку вони кидають усі свої сили. Але заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Олесь Маляревич розповів в ефірі «Громадського радіо», що все, що «рухається у напрямку міста, все знищується» українськими військовими.