У ГУР заявили про підготовку до наступу окупантів у двох областях України

Заступник начальника ГУР Вадим Скибицький припускає, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня чи на початку червня. Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню The Economist.

Він зазначив, що Росія має загалом 514 тисяч осіб особового складу сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує позначку 470 тисяч, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника голови ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також «генерує дивізію резервів» (тобто від 15 000 до 20 000 осіб) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних військ.

Водночас Скибицький наголосив, що цього недостатньо, щоб захопити великі міста.

«Швидка операція для входу та виходу — можливо. Але операція зі взяття Харкова чи навіть міста Суми — це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що 11 квітня російські війська завдали авіаційного удару по теплоелектроцентралі в Сумах.