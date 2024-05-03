Село у Бєлгородській області РФ потрапило під атаку дронів: є постраждалі

Сьогодні вранці, 3 травня, російська Бєлгородська область двічі перебувала під обстрілом. Вознесенівку атакували дрони, внаслідок цього двоє цивільних жителів села зазнали поранень, є пошкодження. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



За його інформацією, по автобусу вдарив FPV-дрон, одна людина постраждала. У чоловіка баротравма та забій правої руки.





Трохи згодом стало відомо про повторну атаку: дрон-камікадзе вдарив по автомобілю, який був припаркований поряд з комерційним об'єктом. У постраждалого чоловіка осколкові поранення спини, верхньої та нижньої кінцівок.





Крім того, пошкоджено автомобілі, у комерційному об'єкті вибиті вікна.



В оборонному відомстві РФ вранці написали, що над Бєлгородською областю збито п'ять безпілотників.



Раніше ми писали, що на Російську Федерацію пізно вночі 2 травня здійснено атаку безпілотників. Унаслідок цього в Орловській та Курській областях виникли проблеми з електропостачанням.