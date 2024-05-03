Російські окупанти ховаються на руїнах заводу в Красногорівці — вони під вогневим контролем ЗСУ

Російські окупанти продовжують штурмувати Красногорівку Донецької області. Частина російських груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків Красногорівського вогнетривкого заводу, перебувають під вогневим контролем українських сил, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин.



Він наголосив, що Сили оборони намагаються вибити окупанта із населеного пункту.



«Противник не залишає спроб проводити штурми міста невеликими штурмовими групами. Іноді ворог намагається штурмувати околиці на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби та старання ворога зайти до міста. Частина ворожих груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків Вогнетривкого заводу, перебувають під нашим вогневим контролем», — повідомив Волошин у коментарі «Інтерфакс-Україна».



За словами речника, частина Красногорівки, в якій знаходиться противник, також — під вогневим контролем Сил оборони України.



«Російські військові, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, перебувають зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом та підтримкою бронетехніки. Тривають бої, Сили оборони стримують поступ супротивника вглиб міста», — зазначив Волошин.



Раніше він повідомив, що російські окупанти з Очеретино на Донеччині намагаються йти у бік магістралі Покровськ — Костянтинівка.



Як повідомлялося, російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретино на Донеччині, проте ця ділянка знаходиться під вогневим контролем українських військових, бої продовжуються.