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Евакуаційні поїзди із Донецької області тепер їдуть на Волинь

03 травня 2024, 19:47

Евакуаційні поїзди із Донецької області тепер їдуть на Волинь

Евакуаційні поїзди із Донецької області тепер їдуть на Волинь

Через постійні обстріли з боку РФ жителі Донецької області змушені залишати рідні будинки і евакуюватися в безпечніші регіони.

Ще один евакуаційний поїзд відбув із Покровська Донецької області на Волинь.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з 2 травня 2024 року обов'язкову евакуацію направили до Волинської області.

Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня.

У ДонОВА нагадують, що евакуація до безпечного регіону здійснюється безплатно. Для попереднього запису охочі повинні залишити заявку, зателефонувавши на номер гарячої лінії: 098 890 33 18.

Для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

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