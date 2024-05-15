Крим зазнав ракетної атаки: знову пожежа на аеродромі «Бельбек»

Кадри роботи ППО РФ у Криму. Фото: соцмережі

В окупованому Криму увечері 15 травня було оголошено ракетну небезпеку, Кримський міст тимчасово перекритий.



Телеграм-канал «Крим сьогодні» з посиланням на місцевих жителів пише, що вибухи були чутні у Сімферополі, Севастополі та Бахчисараї. При цьому повітряну тривогу було оголошено після вибухів.



Також з'явилися кадри роботи ППО РФ.

О 23:15 було оголошено відбій повітряної тривоги.



Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про відбиття атаки ЗСУ. Рятувальною службою Севастополя наразі не зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зазначив він.



Оновлено. Військовий аеродром «Бельбек» у Криму знову горить, повідомляє Astra з посиланням на очевидців.



«Кримський вітер» із посиланням на джерело пише, що на аеродромі поцілили по паливному складу, почалася пожежа.

❗Військовий аеродром «Бельбек» у Криму знову горить, повідомляє Astra з посиланням на очевидцівhttps://t.co/FjojdvPazj pic.twitter.com/5XSzGRQxp0 — Новини Донбасу (@novostidnua) May 15, 2024

Нагадаємо, в ніч на 15 травня було завдано удару ракетами, ймовірно ATACMS, по військовому аеродрому «Бельбек» у Севастополі. Відомо про ураження комплексу ППО С-400, є загиблі та поранені російські військові.