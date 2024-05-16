У районі Вовчанська у Сил оборони з'явилося більше впевненості, але загрози РФ залишаються — Зеленський

За четвер, 16 травня, Силам оборони України вдалося стабілізуватись у районі Вовчанська Харківської області, де активно настає російська армія. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



Глава держави зазначив, що протягом останньої доби вдалося додати впевненості напряму Вовчанська. Проте, за його словами, загрози досі є.



«Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості у напрямку Вовчанська. Але російський обстріл не припиняється, загрози є», — сказав Зеленський.



Він наголосив, контрударні дії української армії будуть продовжені, зокрема, і в інших районах прикордоння Харківщини.



«Наших результатів у відображенні штурмів, у знищенні окупанта має стати більше», — заявив він.