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У районі Вовчанська у Сил оборони з'явилося більше впевненості, але загрози РФ залишаються — Зеленський

16 травня 2024, 20:34

У районі Вовчанська у Сил оборони з'явилося більше впевненості, але загрози РФ залишаються — Зеленський

За четвер, 16 травня, Силам оборони України вдалося стабілізуватись у районі Вовчанська Харківської області, де активно настає російська армія. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави зазначив, що протягом останньої доби вдалося додати впевненості напряму Вовчанська. Проте, за його словами, загрози досі є.

«Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості у напрямку Вовчанська. Але російський обстріл не припиняється, загрози є», — сказав Зеленський.

Він наголосив, контрударні дії української армії будуть продовжені, зокрема, і в інших районах прикордоння Харківщини.

«Наших результатів у відображенні штурмів, у знищенні окупанта має стати більше», — заявив він.

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