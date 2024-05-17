Удар по Одещині: на місці «прильоту» спалахнула пожежа, відомо про одного загиблого та вісім постраждалих

Наслідки атаки на Одеську область. Фото: ДСНС

Через сьогоднішній удар військ РФ по Одещині одна людина загинула та вісім постраждали. Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



За словами Кіпера, росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет виникла сильна пожежа. Пошкоджено громадянську інфраструктуру.



«На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Кількість поранених збільшилася до восьми осіб. Пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим допомога була надана на місці», — написав Кіпер.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни завдали ударів по Одесі. Мер повідомляв про вибухи у місті. При цьому жодних подробиць про удар РФ не було відомо, але місцеві пабліки повідомляли про приліт.