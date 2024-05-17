У районі академії зв'язку в Санкт-Петербурзі пролунав вибух: повідомляють про поранених

У російському Санкт-Петербурзі сьогодні ввечері, 17 травня, стався вибух у районі академії зв'язку імені Будьонного. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що семеро людей постраждали через вибух.

За попередніми даними, двоє поранених перебувають у тяжкому стані (один у реанімації).

Згодом пресслужба Ленінградського військового округу повідомила, що причиною вибуху на території військової академії в Санкт-Петербурзі стала детонація боєприпасу часів Другої світової війни.

Нагадаємо, вночі та вранці 17 травня безпілотники масово атакували Новоросійськ, Туапсе та окупований Севастополь. Під ударами знаходилися порт Чорноморського флоту РФ та нафтопереробний завод.