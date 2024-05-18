Двоє мешканців Вовчанська загинули, коли намагалися виїхати з міста — машина потрапила під обстріл

Чотири мирні мешканці потрапили під обстріл, коли намагалися виїхати з Вовчанська Харківської області на машині. Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.



Двоє людей загинули. Двоє поранено.



«70-річний водій автомобіля та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення», — повідомляє пресслужба.



Як повідомляє Офіс генерального прокурора, інцидент стався 16 травня.



«За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», — додали у прокуратурі.



Вовчанськ перебуває під регулярними атаками російських військ, які намагаються окупувати цю частину Харківської області.



З початку російського наступу на півночі Харківської області з-під обстрілу вдалося вивезти 9907 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«2 726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4 037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3 026 осіб евакуйовано волонтерами. Загалом евакуйовано 8779 осіб», — написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.