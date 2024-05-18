Часів Яр сьогодні: Як зараз виглядає місто. Хто і чому там залишається ►

Тихо у місті Часів Яр практично не буває. По населеному пункту щодня прилітає з усіх видів озброєння. Лунали заяви про плани російських військ захопити місто до 9 травня, поки зробити це їм не вдається. Але темпи тиску вони не знижують. Тому просто так у Часів Яр уже не заїхати, треба ретельно підбирати маршрут та добре знати цю місцевість.



Наразі в місті тією чи іншою мірою пошкоджено всі багатоповерхівки і близько 80% будинків у приватному секторі. За вцілілими фасадами нерідко ховаються чорні від пожеж, повністю вигорілі нутрощі. Російська армія продовжує штурмувати місто. Війська РФ зосереджують зусилля, щоб прорвати оборону на захід від Бахмута, вийти на рубіж каналом «Сіверський Донець-Донбас», заволодіти Часів Яром і створити умови для подальшого просування на Краматорську агломерацію. Що зараз відбувається в місті — у нашому ексклюзивному репортажі «Новин Донбасу».