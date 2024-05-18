Головне за день: Що відбувається у Часовому Ярі? Вибухи у Скадовську

Політика



Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP висловив думку, що захід боїться програшу Росії у війні, але не хоче, щоб і Україна програла. Він назвав таку ситуацію абсурдною. Зеленський вважає, що Україна та її західні союзники мають «однакові цінності», але найчастіше «різні погляди», особливо на те, як може виглядати закінчення конфлікту.



Суспільство



Тихо у місті Часів Яр практично не буває. У місті в тій чи іншій мірі пошкоджено всі багатоповерхівки та близько 80% будинків у приватному секторі. Російська армія продовжує штурмувати місто. Війська РФ зосереджують зусилля, щоб прорвати оборону на захід від Бахмута, вийти на рубіж каналом «Сіверський Донець-Донбас», заволодіти Часів Яром і створити умови для подальшого просування на Краматорську агломерацію. Що зараз відбувається у місті — у нашому ексклюзивному репортажі .



Бойові дії



В Україні 18 травня набрав чинності Закон про мобілізацію. Тепер, згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів мають оновити свої дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми «Резерв+», яку також запустили 18 травня. Про те, як працюватиме новий сервіс, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».



Російські війська обстріляли село Тягинка у Херсонській області та Харків. На Херсонщині смертельні поранення зазнав 67-річний чоловік. У Харкові зруйновано житлові будинки, є постраждалі.



Чотири мирні мешканці потрапили під обстріл, коли намагалися виїхати з Вовчанська Харківської області на машині. Двоє людей загинуло, ще двоє — поранено. Вовчанськ перебуває під регулярними атаками російських військ, які намагаються окупувати цю частину Харківської області. З початку російського наступу на півночі Харківської області з-під обстрілу вдалося вивезти 9907 осіб.



Внаслідок обстрілу Курахівки на Донеччині загинув літній чоловік. Станом на 18 травня у Курахівській громаді залишаються близько 12 тисяч мешканців. До повномасштабного вторгнення тут проживала 41 тисяча людей.



На окупованій частині Херсонської області, у Скадовську, пролунало кілька вибухів. Окупаційна влада заявила про 11 постраждалих.



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