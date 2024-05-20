1400 російських солдат і 14 танків: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 травня, становлять 1400 російських окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 35 бойових броньованих машин (ББМ). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.05.24 орієнтовно склали:

особового складу – 493 690 (+1400) осіб;

танків - 7590 (+14) од.;

бойових броньованих машин – 14665 (+35) од.;

артилерійських систем - 12737 (+50) од.

РСЗВ - 1076 (+2) од.;

засоби ППО – 807 (+4) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 236 (+81);

крилаті ракети - 2205 (+1);

кораблі – 27 (+1) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од.;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2).

Зазначається, що загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення складає 493 690 військових.



Раніше ми писали, що вночі 20 травня російські окупанти атакували Україну 29 ударними БПЛА Shahed-136/131 з районів міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ РФ.