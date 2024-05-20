У парламенті Франції закликали надати Україні можливість атакувати територію РФ своєю зброєю

Голова комітету у закордонних справ Франції Жан-Луї Бурланж закликав Париж змінити доктрину і дозволити Києву завдавати ударів по території РФ. Про це повідомляє Le Figaro.



На думку Жана-Луї Бурланжа, «ця зміна доктрини цілком законна, оскільки вона кладе край неприйнятній асиметрії між становищем нападу і становищем агресора».



Як зазначається, вся територія України фактично з початку війни зазнавала ударів російської зброї далекого радіусу дії, а також зброї, яка поставляється союзниками Москви, зокрема північнокорейські балістичні ракети та іранські безпілотники. Київ також завдає глибоких ударів по Росії, але поки що з використанням зброї місцевого виробництва.



«Заради чого ми можемо відмовити українцям у праві відповідати ударом на удар на напади, жертвами яких вони є?» — спитав депутат, наголошуючи, що право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора.



При цьому Бурланж уточнив, що «дружні Україні держави сповнені рішучості залишатися невоюючими».



«Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу», — заявив він.



Раніше ми писали, що в МЗС Росії був викликаний Посол Великобританії в Москві Найджел Кейсі, якому було висловлено протест у зв'язку із заявою глави МЗС Великобританії Девіда Кемерона в інтерв'ю Reuters про право України завдавати ударів по території Росії із застосуванням британської зброї.