В окупованому Луганську пролунав вибух: попередньо, удар завдали по території академії внутрішніх справ

Дим на місці «прильоту» в окупованому Луганську. Фото: Місцеві жителі

В окупованому Луганську було чути вибух. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Після вибуху здіймається густий дим у районі селища Катеринівка (стара назва Ювілейне). За попередньою інформацією, удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ.

Ще кадри з окупованого Луганська після, вочевидь, прильоту pic.twitter.com/Qyf6QAeAHH — Новини Донбасу (@novostidnua) May 20, 2024

Нагадаємо, що 13 травня 2023 року ЗСУ вже завдавали удару по території академії внутрішніх справ у Луганську. Тоді удар припав по старій будівлі, в якій розташовувалися російські військові.