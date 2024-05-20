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Парамедики врятували важкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ

20 травня 2024, 10:55

Парамедики врятували важкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ

Парамедики врятували мешканця Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео Парамедики врятували мешканця Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Парамедики поліції Донеччини врятували життя важкопораненого чоловіка селища Новожеланне після чергового обстрілу російської армії. Про це повідомив пресцентр поліції Донецької області.



«43-річний житель села Новожеланне перебував на вулиці біля свого будинку, коли поруч розірвалися ворожі снаряди. Людина отримала тяжкі травми. Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу та евакуювали до безпечного місця, де передали працівникам ДСНС», - повідомили правоохоронці.

Парамедики врятували мешканця Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Парамедики врятували мешканця Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Пораненого доправили до лікарні. Завдяки своєчасно наданій допомозі чоловік вижив. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 19 травня росіяни поранили трьох жителів Донецької області: двох у Північному та одного у Катеринівці.

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