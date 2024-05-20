Бєлгородська область РФ знову потрапила під обстріл: губернатор регіону розповів деталі

Сьогодні, 20 травня, Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл за допомогою дрона-камікадзе. Відомо, що постраждало місто Шебекіне та село Червоне. Внаслідок інциденту вибиті вікна, є пошкодження. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



«Місто Шебекіно зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. У двох багатоквартирних будинках вибито вікна у 4 квартирах, також посічені фасади будівель», — зазначив він.



Трохи пізніше Гладков розповів, що село Красне Шебекинського міського округу також зазнало атаки. Внаслідок цього було пошкоджено паркан приватного будинку.



У Міністерстві оборони РФ уточнили, що сьогодні вночі сили ППО нібито знищили сім БПЛА: п'ять — над територією Бєлгородської області, два — над територією Курської області.



Раніше ми писали, що у Білгороді (РФ) 12 травня було зруйновано під'їзд житлового багатоповерхового будинку. Місцева влада заявляла про пряме влучення снаряда.