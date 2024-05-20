Російський Су-27 пошкоджений внаслідок атаки на військовий аеродром «Кущевская»

Внаслідок атаки ЗСУ на військовий аеродром «Кущевская» в ніч проти 19 травня пошкоджено літак Су-27 росіян. Про це повідомили джерела ASTRA.



«Щонайменше 3 БПЛА не були збиті та потрапили на територію військового аеродрому у станиці «Кущевская» Краснодарського краю вночі 19-го травня. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджений російський надзвуковий винищувач СУ-27 та інфраструктуру аеродрому», — йдеться у повідомленні.



За повідомленнями джерел в українських спецслужбах, на ураженому летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.



Нагадаємо, раніше опубліковані високоякісні супутникові знімки наслідків ракетної атаки на аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі 15 травня.