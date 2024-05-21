У Луганську «судитимуть» громадянина України, якого бойовики «ЛНР» звинувачують у фінансуванні «Азову»

В окупованому Луганську перед судом постане громадянин України за нібито надання фінансової підтримки полку «Азов». Про це повідомили у фейковому «Слідчому комітеті ЛНР».
Бойовики «ЛНР» звинувачують чоловіка в тому, що він у період з лютого по листопад 2023 нібито здійснив не менше восьми переказів грошей з використанням мобільної платформи учасникам «Азова».
Його затримали у Луганську за силової підтримки Росгвардії.
Як повідомили у місцевому проросійському Telegram-каналі «МЛНР», окупанти збираються «судити» 48-річного луганчанина, який «здійснював переказ грошей через платформу Тік-Ток».
Нагадаємо, що у Москві заарештували топгенерала армії РФ, який керував російськими військами на Запоріжжі.