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На Донбасі зараз йде більше боїв, ніж на Харківському напрямку – Зеленський

21 травня 2024, 22:26

На Донбасі зараз йде більше боїв, ніж на Харківському напрямку – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

На Донеччині зараз йде більше боїв, ніж на Харківщині. Про це в інтерв'ю виданню Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, зараз ситуація на фронті одна із найскладніших, бо розпочалася нова хвиля російського наступу на Харківському напрямку.

«Дуже потужна хвиля йде на Донеччині. Але ніхто навіть не помічає, що реально на сході країни, саме на Донбаському напрямку – Курахівське, Покровське, Часів Яр – там більше боїв, ніж на Харківському. Але просто така несподівана хвиля на Харківщині для суспільств різних країн призвела до того, що всі бачать фокус там», – сказав він.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала оперативну мету наступу РФ у Донецькій області.

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