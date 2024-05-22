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В Донецькій області двоє поліцейських потрапили в ДТП: вони загинули

Оновлено
22 травня 2024, 12:02

В Донецькій області двоє поліцейських потрапили в ДТП: вони загинули

Загиблі у ДТП поліцейські Загиблі у ДТП поліцейські

21 травня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції – капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Владислав Жданов, 27 років, працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах – з 2013 року.

Ілля Галь лише рік тому, 2023-го, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції у прифронтовій Костянтинівці.

Напередодні в соцмережах опублікували фото з місця аварії в Краматорську, в якій ці поліцейські загинули. На знімках видно, що легковий автомобіль Daewoo Lanos, у якому перебували поліцейські, виїхав на зустрічну смугу і потрапив під колеса військової вантажівки КРАЗ. У соцмережах пишуть, що Daewoo опинився на зустрічній смузі, намагаючись уникнути зіткнення.

«Новинам Донбасу» в поліції не стали коментувати обставини ДТП.

Нагадаємо, що 18 травня в окупованій Горлівці внаслідок ДТП загинув чоловік.

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