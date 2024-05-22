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Госпіталізує військових РФ: «главлікар» в окупованому Старобільську отримав максимальний термін

22 травня 2024, 17:17

Госпіталізує військових РФ: «главлікар» в окупованому Старобільську отримав максимальний термін

Засуджений «главлікар» лікарні в окупованому Старобільську. Фото: Луганська обласна прокуратура Засуджений «главлікар» лікарні в окупованому Старобільську. Фото: Луганська обласна прокуратура

Суд визнав мешканця окупованого міста Старобільськ Луганської області винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КНП «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» після повномасштабного вторгнення Росії почав співпрацювати з окупантами.

Навесні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «головного лікаря» так званої «державної установи «Старобільська фізіотерапевтична лікарня» ЛНР», створеної на базі української медустанови. На цій посаді він сприяє реалізації політики фейкової «ЛНР» у сфері охорони здоров'я на захопленій території міста та району. Також чоловік забезпечує розміщення військовослужбовців РФ на одному з поверхів лікарні та займається їхньою госпіталізацією.

Йому призначили максимальне за інкримінованою статтею покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавили права протягом 15 років обіймати певні посади в органах влади. Вирок ухвалили заочно. Засуджений відбуватиме покарання з моменту затримання. Наразі чоловіка оголосили у розшук.

Нагадаємо, що за держзраду судитимуть старшого держінспектора «Укртрансбезпеки» з Луганщини, він зрадив присягу і перейшов на бік РФ.

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