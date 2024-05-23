Ростовська область встановила особливий порядок перетину кордону з території Донбасу

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв видав указ, що встановлює особливу 5-кілометрову зону на кордоні з окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Цю зону можна перетнути лише, якщо за 12 годин повідомити відповідні служби.



Особливий правовий режим починає діяти, але з основних КПП, але в окремих територіях.



При цьому російські чиновники стверджують, що змін у роботі пунктів пропуску для пересічних людей не буде.



«Також власники земельних ділянок та приміщень, що знаходяться у стометровій смузі місцевості, розташованої в межах особливої зони, можуть перебувати на цих ділянках без жодних обмежень. Не обмежене і перебування у стометровій смузі співробітників державних та муніципальних установ, які виконують службові завдання», — прокоментував свій указ Голубєв.



Всі інші люди повинні повідомити свої наміри російських прикордонників.