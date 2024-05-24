Макіївка на Луганщині знаходиться під постійним вогнем окупантів, ситуація складна — Лисогор

Окупаційна армія РФ щодня атакує село Макіївка Луганської області, використовуючи різноманітну техніку. Попри удари росіян, місцеві жителі не хочуть виїжджати із небезпечного населеного пункту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Макіївка знаходиться під постійним вогнем росіян. Вони використовують міномети, ствольну та реактивну артилерію. Також по селу завдано удару некерованими авіаційними ракетами. Ситуація там складна. Вчора вкотре вмовляли місцеве населення евакуюватися — поки що ніхто не погодився», — зазначив він.



Крім того, за словами Лисогора, у Новолюбівці та Невському окупанти пошкодили два будинки та господарські будівлі. Ще раз обстріляли логістичне сполучення між населеними пунктами.



Під ворожий вогонь потрапили Стельмахівка, Куземівка, Андріївка та Сергіївка.



Глава регіону додав, що росіяни атакували поблизу Білогорівки, Стельмахівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Невського.



Раніше ми писали, що російські війська продовжують атакувати Луганську область. Нещодавно окупаційна армія двічі вдарила під час спроби роздачі хліба цивільному населенню.