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«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»

24 травня 2024, 13:32

«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»

Незаконно «засуджені» окупантами українські військові. Фото: Генпрокуратура РФ Незаконно «засуджені» окупантами українські військові. Фото: Генпрокуратура РФ

Російські окупанти засудили чотирьох українських військовослужбовців за звинуваченням «у замаху на вбивство двох мирних громадян у Маріуполі». Про це стало відомо із повідомлення Слідчого комітету РФ.

«Суд» виніс «вирок» начальнику служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту 37-го окремого мотопіхотного батальйону «Запоріжжя» 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Олегу Колмичевському, гранатометнику підрозділу Дмитру Добровольському, навіднику станкового протитанкового взводу роти вогневої підтримки Олександру Ромашину та водію особового складу зенітно-ракетного взводу цього батальйону Владиславу Кулику. Окупанти «визнали їх винними» у нібито «замаху на вбивство двох людей, здійсненому організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті».

У Слідкомі РФ заявили, що разом з іншими українськими військовослужбовцями вони нібито «забезпечували кругове блокування території Маріуполя у своїй зоні відповідальності із застосуванням вогнепальної зброї, перешкоджали виходу мирного населення з міста».

У російському слідстві вважають, що нібито «одного дня обвинувачені виявили трьох цивільних чоловіків, про що Колмичевський повідомив командиру взводу управління другої самохідної артилерійської батареї Василю Ткачу, який наказав убити їх шляхом розстрілу». Окупанти заявили, що Колмичевський нібито «доручив виконати наказ Добровольському, Ромашину та Кулику, після чого кожен із них зробив не менше 5 прицільних пострілів».

«В результаті один із чоловіків помер на місці, а двоє інших змогли вижити», – сказали у Слідчому комітеті РФ.

Раніше окупанти вже незаконно «засудили» Колмичевського, Добровольського, Ромашина, Кулика та Ткачука за нібито «вбивство мирного мешканця».

У Генеральній прокуратурі РФ уточнили, що фейковий вирок ухвалив так званий «Верховний суд ДНР».

Нагадаємо, що в окупованому Луганську перед судом постане громадянин України за нібито надання фінансової підтримки полку «Азов».

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