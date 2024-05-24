Окупований Донецьк потрапив під обстріл: чоловік із пораненнями перебуває у лікарні

Так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив, що сьогодні Донецьк потрапив під обстріл. Відомо про одного постраждалого. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



Кулемзін заявив, що обстріл стався у Петрівському районі міста.



«Внаслідок ворожого обстрілу поранено водія машини «Донаква» 1986 року народження», — зазначив він.



За його інформацією, у потерпілого діагностували осколкові поранення спини, живота та обох стоп. Чоловік перебуває у медичному закладі.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 21 травня потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого, також є пошкодження.