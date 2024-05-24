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ГУР за ніч ліквідували декілька одиниць військової техніки армії РФ

24 травня 2024, 13:47

ГУР за ніч ліквідували декілька одиниць військової техніки армії РФ

Українські розвідники продовжують нищити російську техніку на передовій. Нещодавно військовослужбовці ліквідували одразу декілька одиниць техніки армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

«Чергова здобич підрозділу ГУР МО України «Кабул 9» ― за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що внаслідок нічної роботи розвідників російські окупанти також зазнали втрат серед особового складу.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці полонили російського окупанта. Це сталося на Донеччині.

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