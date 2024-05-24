Правозахисники ООН розповіли про враження після спілкування з мешканцями прикордонних сіл Харківщини

По кілька днів ховалися у холодних, темних підвалах, без світла під час інтенсивних повітряних бомбардувань, ударів безпілотників та ракет, а також артилерійських обстрілів. Такі свідчення дали мешканці прикордонних сіл Харківської області, куди у середині березня вторглися російські війська.



Як повідомляє Управління верховного комісара з прав людини ООН, цілі громади були викорінені та знищені, на сьогодні переселено понад 10 тисяч осіб.



За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, щонайменше 35 мирних жителів було вбито і 137 людей зазнали поранень у Харківській області після того, як російські збройні сили почали наступ. Серед убитих або поранених у північній частині регіону, де бойові дії були найінтенсивнішими, більш ніж половина жертв були віком від 60 років. Це свідчить про непропорційну кількість людей похилого віку в прикордонних і прифронтових районах, які в багатьох випадках або не могли, або не бажали залишати свої будинки, навіть в умовах швидкого погіршення ситуації з безпекою.



«З 10 травня наші команди з ММПЛУ опитали 90 переселених цивільних осіб і відвідали кілька місць, які зазнали атак. Деякі не змогли дістатися до укриттів або навіть потрапити до підвалу. Люди розповідали, що бачили своїх сусідів убитими чи пораненими. Дехто говорив, що ситуація настільки погана, що вони вирішили ризикнути пройти кілька кілометрів, щоб дістатися місця евакуації», — розповіла прессекретарка УВКПЛ Елізабет Тросселл на пресконференції.



Місцева влада та волонтери пішли на серйозний ризик, щоб допомогти вразливим людям дістатися безпечного місця. 16 травня при спробі вивезти мирних жителів із села Бугаївка постраждали двоє медпрацівників, двоє водіїв швидкої допомоги та місцевий чиновник.



Вранці 19 травня російські збройні формування завдали удару по базі відпочинку у селищі Черкаська Лозова, що під Харковом. Менш ніж через 20 хвилин за цим місцем знову було завдано удару, коли поліція та медичні працівники вже були на місці, щоб надати допомогу постраждалим. Спостерігачі ММПЛУ відвідали це місце та задокументували загибель щонайменше шести цивільних осіб, десятки людей отримали поранення.



Багато хто з евакуйованих із Вовчанська та інших районів прибули до Харкова, який також страждає від обстрілів. У четвер, 23 травня, по Харкову було завдано численних ракетних ударів, внаслідок яких загинули семеро цивільних осіб, а ще 21 отримали поранення.



В Управлінні закликали Росію «неухильно дотримуватись усіх норм міжнародного права щодо ведення бойових дій, і негайно припинити напади на Україну».