РФ скинула авіабомбу по логістичному селищу Харківської області: є постраждалі

Війська РФ завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янськ-Вузловому Харківської області вдень 25 травня. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відомо про жертви.



«Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги та один цивільний автомобіль», — повідомив Синєгубов.



У селищі розташована вузлова дільнична залізнична станція Куп'янської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці. Куди саме прилетіла бомба, не повідомляється.